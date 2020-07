L'unica cosa di positivo che è rimasta a Bolsonaro è il coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un fascista nemico della scienza e che coin il suo cattivo esempio ha portato il Brasile inm alto alla classifica dei paesi contagiati. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora positivo al ... Leggi su globalist

borghi_claudio : L'unica cosa che potrebbe avere delle esternalità divertenti del #RecoveryFund è quella di cui si parla meno: i pre… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (Grazie a @carlo_bis) L’unica cosa buona del “pacchetto” Ue… - borghi_claudio : L'unica cosa che mi infastidisce della visita di @ChiaraFerragni agli #Uffizi è la scelta delle scarpe ???? Per il r… - Fra0391 : @GiuxInter @marifcinter @MarcoSnaaaa @NackaSkoglund89 Scusami, ma invece di parlare di cosa succederà, guarda gli s… - Axel88519979 : @EASPORTSFIFA @FUTBIN @KMbappe Sarà l'unica cosa bella. -

Ultime Notizie dalla rete : unica cosa

Globalist.it

Per amore della nostra città, Puzio si è detto ben disposto a mettere insieme un po’ di forze per un unico piano. Bisogna partire subito dalla creazione del software per identificare quali siano i ...A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino del 2018, diventa una serie tv per Sky, che ha annunciato la trama del reboot del film E' stato annunciato a sorpresa durante gli Upfront 2020-21 di Sky, ...