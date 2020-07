Luisa Ranieri è Lolita Lobosco nuova fiction Rai 1: trama e anticipazioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carica di nuove fiction per la prossima stagione di Rai 1. E tra i grandi nomi di donne che daranno il volto a protagoniste delle storie scelte per il pubblico della prima rete, non poteva mancare la bravissima Luisa Ranieri. L’attrice, nella prossima stagione televisiva, vestirà i panni di Lolita Lobosco. Lolita è una donna mediterranea, viva ed empatica e una single in carriera, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord Italia…Dai romanzi di Gabriella Genisi, una moderna declinazione al femminile del giallo all’italiana ibridato con la commedia rosa. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova ... Leggi su ultimenotizieflash

LauraBini11 : ~ #LolitaLobosco con Luisa Ranieri, #IoTiCercherò con Gassman e Maya Sansa e abbastanza anche quella con Anna Va… - GamingToday4 : La Puglia da ieri è il set di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri - __Luisa_____ : RT @Ghemon: Vengo spesso scambiato per altre personalità del mondo dello spettacolo, ma se proprio dovessi dire IO a chi somiglio penso di… - carotelevip : Aspettando la Lolita Lobosco di Luisa Ranieri prossimamente su Rai 1 - Sudestonlineit : In questi giorni sono in corso le riprese della serie televisiva 'Il commissario Lolita', con la nota attrice Luisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Ranieri Luca Zingaretti, Luisa Ranieri e otto anni di matrimonio: «La felicità è vera solo se condivisa» Vanity Fair Italia La nuova Rai punta sul vecchio Sanremo

Per il 2021 si avvicenderanno altre amate eroine della fiction: Vittoria Puccini indosserà i panni de La fuggitiva, Serena Rossi sarà l'assistente sociale Mina Settembre, Luisa Ranieri il vicequestore ...

Palinsesto Rai. Tutte le fiction del prossimo autunno: Da “Rita Levi Montalcini” a “Doc”

Nonostante alcuni inevitabili stop alle produzioni, le fiction Rai si sono affermate anche (e soprattutto) quest’anno come punta di diamante della rete, con risultati eccellenti e ascolti da record. C ...

Per il 2021 si avvicenderanno altre amate eroine della fiction: Vittoria Puccini indosserà i panni de La fuggitiva, Serena Rossi sarà l'assistente sociale Mina Settembre, Luisa Ranieri il vicequestore ...Nonostante alcuni inevitabili stop alle produzioni, le fiction Rai si sono affermate anche (e soprattutto) quest’anno come punta di diamante della rete, con risultati eccellenti e ascolti da record. C ...