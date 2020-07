Ludovica Pagani ora speaker radiofonica a Radio 105, ma malumori in vista (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ludovica Pagani continua il suo cammino che le sta regalando un successo inarrestabile Ludovica Pagani è diventata una speaker Radiofonica, il suo cammino l’ha portata dall’essere una semplice influencer come tante altre, al diventare un’inviata di calcio. Poi improvvisamente ha trovato il suo mondo ed adesso lavora in Radio. La giovane bergamasca è entrata a far parte del team degli studi di Radio 105 noto programma Radiofonico. Lei sta bene in questo nuovo contesto ma stando alle prime notizie, la new entry avrebbe creato dei malumori. La sua presenza in Radio non è stata accolta bene dai collaboratori. Secondo voci di corridoio chi lavora con ... Leggi su kontrokultura

