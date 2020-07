Ludovica Pagani al GfVip (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due milioni di seguaci, bellezza da capogiro, influencer e dj. Ludovica Pagani si presenterà così dinanzi alla porta rossa della nuova edizione del GfVip come concorrente. Sarà lei la bomba sexy di questa nuova avventura in partenza il 14 settembre su Canale 5. LEGGI ANCHE > Sorride un solo Balotelli, Enok ha detto sì a un reality Molto attiva sui social, Ludovica Pagani, la 25enne bergamasca è impegnata in questi giorni anche in Radio. Il sabato e la domenica pomeriggio, infatti, conduce da sola una trasmissione su Radio 105 dalle 16 alle 18. Ludovica Pagani sarà al Grande Fratelli Vip Ora si farà notare anche in televisione, con la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratelli ... Leggi su giornalettismo

