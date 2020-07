Lotito risponde a De Laurentiis. Il Wanda Group contatta i club di Serie A per piano alternativo diritti tv (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lotito risponde a De Laurentiis. Il patron azzurro, lunedì, aveva invitato a pranzo i presidenti dei club di Serie A per presentare loro il suo progetto sui diritti tv, per una gestione autonoma da parte della Lega. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, “il Wanda Group ha iniziato a contattare alcuni club chiedendo un incontro per spiegare il programma che ha in mente se sarà scelto come partner per creare il canale della Lega. Niente summit intorno a una tavola imbandita, ma una Serie di meeting individuali per preparare il terreno e fare poi la mossa decisiva”. Il colosso cinese sostenuto da Lotito ha elaborato un progetto ambizioso, sul modello di quello ... Leggi su ilnapolista

L’Inter ha riacciuffato la Lazio al secondo posto a quota 68, un punto sotto l’Atalanta ha la forma migliore e può scavalcare entrambe. Inutile far finta che capitan Lulic (e anche Marusic a sinistra) ...

Lazio, Lotito pronto al confronto con staff tecnico e medico

ROMA – Ventinove assenze in totale in 6 gare spiegano però pure il resto del crollo, con tre ko di seguito. Sotto mira c’è la preparazione da tempo, ma anche il lavoro dello staff medico, con qualche ...

