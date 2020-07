Lorenzo Matacena si insedia come vice presidente di Confitarma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lorenzo Matacena si insedia ufficialmente come vice presidente di Confitarma. L’imprenditore napoletano, 46 anni e già presidente della commissione confederale Tecnica Navale, Sicurezza e Ambiente, è amministratore delegato di Caronte & Tourist. Da sempre impegnato sul versante dell’individuazione di uno sviluppo ecocompatibile, è l’ispiratore del progetto “Elio”, l’ammiraglia del Gruppo C&T e prima nave traghetto nel Mediterraneo che può essere alimentata anche con Gnl (Gas Naturale Liquefatto). L'articolo Lorenzo Matacena si insedia come vice presidente di ... Leggi su ildenaro

