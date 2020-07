Lombardia: da Finlombarda e banche 500 mln per imprese regione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Da Finlombarda e dal sistema del credito convenzionato arrivaon 500 milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia. È quanto previsto dall'iniziativa ‘Più Credito della Lombardia'. Ci sono due prodotti: 'Più Credito Liquidità', che mette a disposizione 400 milioni di euro di Finlombarda in co-finanziamento con il sistema bancario e i Confidi, 'Più Credito Fornitori Lombardia' mette a disposizione 100 mln di Finlombarda per finanziare la liquidità dell'intera filiera dei fornitori di regione Lombardia. Nel primo caso, ogni singolo finanziamento, di importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro e durata tra 24 e 72 mesi, non ... Leggi su liberoquotidiano

Finlombarda: 500 milioni di credito per il sistema produttivo

