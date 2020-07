LoL Esports, Riot Games presenta il nuovo marchio di League of Legends: “Vogliamo portare gioia ai fan” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Riot Games ha appena svelato il nuovo marchio di League of Legends, che prende il nome di “LoL Esports” e sarà interamente dedicato al lancio di contenuti che fanno riferimento al mondo competitivo del celebre gioco Esports. Il nuovo marchio LoL Esports si concentra sugli aspetti competitivi di League of Legends, che rappresenta non solo competizioni internazionali come Mid-Season Invitational (MSI), LoL World Championship (Worlds) e All-Star, ma anche le 12 leghe regionali, tra cui LCK (KR), LPL (CN), LEC (EU), LCS (NA). Con questo marchio, l’obiettivo di Riot è quello di offrire ... Leggi su esports247

esports247_it : LoL Esports, Riot Games presenta il nuovo marchio di League of Legends: 'Vogliamo portare gioia ai fan'… - GamesPaladinsIT : Riot Games presenta il nuovo marchio LoL Esports - GamingToday4 : League of Legends: Riot Games presenta il nuovo marchio LoL Esports - eSportsMag_it : Ha rappresentato per anni il punto di riferimento dell’informazione della scena competitiva di League of Legends qu… - badtasteit : #LeagueofLegends: Riot Games presenta il nuovo marchio LoL Esports -