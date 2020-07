LoL eSports: presentato ufficialmente il nuovo marchio di Riot Games (Di mercoledì 22 luglio 2020) by Hynerd.it Riot Games ha svelato nelle scorse ore un nuovo marchio legato all’eSport di League of Legends, LoL eSports, che sarà la voce e la piattaforma delle competizioni mondiali e la più grande esperienza di intrattenimento sportiva per i fan di tutto il mondo. ‌ Il nostro obiettivo è dare gioia ai miliardi di fan dell’eSport di LoL sparsi per il mondo. Tutto nasce dalla creazione di un florido ecosistema di eSport supportato da competizioni emozionanti, crescita sostenibile, tecnologia all’avanguardia, intrattenimento … su: LoL eSports: presentato ufficialmente il nuovo marchio di Riot Games Leggi su hynerd

hynerdit : #LoL eSports: presentato ufficialmente il nuovo marchio di Riot Games - SerialGamerITA : Riot Games presenta il marchio LoL Esports - esports247_it : LoL Esports, Riot Games presenta il nuovo marchio di League of Legends: 'Vogliamo portare gioia ai fan'… - GamesPaladinsIT : Riot Games presenta il nuovo marchio LoL Esports - GamingToday4 : League of Legends: Riot Games presenta il nuovo marchio LoL Esports -