Lodovica Comello, mamma di Teo: «Allattare, che fatica!» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quando le chiediamo come stia, Lodovica Comello abbozza: «Ho avuto momenti più riposanti». L’energia e la parlantina, però, sono quelle di sempre, insieme alla capacità di sdrammatizzare e al desiderio di regalare un sorriso alle fan che la seguono. E così, dopo il successo dell’Asciugona, il podcast prodotto da Dopcast che Lodo, così come la chiamano gli amici, ha registrato il mese prima di dare alla luce Teo nel pieno del lockdown, arriva L’Asciugona 2, dieci nuovi episodi nei quali Comello racconta come sono stati i suoi primi quattro mesi da mamma. «Le mie giornate sono movimentatissime, specie da quando mio figlio ha imparato a girarsi da solo ed è un attimo che mi cade dal fasciatoio» racconta Lodovica al telefono descrivendo la sua nuova vita scandita da nanne e poppate, da cambi di pannolini e una gran voglia di dormire. Leggi su vanityfair

Quando le chiediamo come stia, Lodovica Comello abbozza: «Ho avuto momenti più riposanti». L’energia e la parlantina, però, sono quelle di sempre, insieme alla capacità di sdrammatizzare e al desideri ...

Dopo 9 mesi di astinenza dal prosciutto crudo e dal sushi, Lodovica Comello torna dal 22 luglio con l’attesa seconda edizione de “L’Asciugona”, questa volta interamente dedicata ai temi della ...

Dopo 9 mesi di astinenza dal prosciutto crudo e dal sushi, Lodovica Comello torna dal 22 luglio con l'attesa seconda edizione de "L'Asciugona", questa volta interamente dedicata ai temi della ...