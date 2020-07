Locatelli piace alla Juventus: il Sassuolo fissa il prezzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Juventus sonda il terreno per Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo si è messo in mostra con una stagione da protagonista: il prezzo del cartellino Manuel Locatelli è al centro degli interessi della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo si è messo in mostra nel corso della stagione con delle prestazioni di alta qualità. La qualità e la forza fisica dell’ex Milan potrebbero far comodo ai bianconeri. La maturazione del giovane neroverde è evidente. Contro i rossoneri ha messo in mostra un’altra gara di spessore. Ottima protezione del pallone, buone trame verticali e intelligenza tattica che farebbe al caso di Maurizio Sarri. Il Diavolo non c’ha creduto molto, mentre adesso adesso ... Leggi su zon

