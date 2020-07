Locatelli Juventus, sarà lui il vice Bentancur: proposto uno scambio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Locatelli Juventus – Paratici da tempo è alla ricerca di un centrocampista giovane. Dopo Kulusevski ed Arthur, è arrivato il momento di trovare un vice Bentancur: ovvero un mediano. La Juve starebbe seguendo con molta attenzione la situazione relativa a Manuel Locatelli. Nelle ultime ore sono circolate voci importanti per quanto riguarda il centrocampista italiano ex Milan, attualmente in forza al Sassuolo. Locatelli Juventus, le ultimissime Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, infatti, l’ex regista del Milan è molto apprezzato dalle parti di Torino per la sua abilità nel palleggio e la grande poliedricità sia in fase di non possesso che in quella di impostazione. ... Leggi su juvedipendenza

