Lo stop al 5G finisce in tribunale: sospesa l’ordinanza di Messina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Protesta contro il 5G a Torino (foto di Marco Bertorello/Afp via Getty Images)Si sapeva che si sarebbe finiti in tribunale. E così è stato: il tribunale amministrativo di Catania ha emesso la prima sentenza contro un’ordinanza no-5G. Nello specifico, quella del Comune di Messina, il più grande tra i 431 che, stando al censimento di Wired, hanno adottato provvedimenti per bloccare l’installazione di reti di quinta generazione. Il Tar accoglie il ricorso di Vodafone, che ha chiesto di sospendere l’ordinanza messinese, emanata il 27 aprile dal sindaco Cateno De Luca. Per i giudici amministrativi la valutazione sui rischi dei campi elettromagnetici, evocata dalle ordinanze anti-5G, spetta solo e soltanto all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa). Inoltre, recependo già il ... Leggi su wired

Incidente in centro ad Avezzano, macchina finisce contro un albero: illesi i conducenti

Avezzano. Incidente in centro ad Avezzano. É avvenuto pochi minuti fa, vicino le Poste centrali della città. Secondo le prime informazioni una macchina, proveniente da piazza del Mercato, non si è fer ...

