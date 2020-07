Lo Stato entra nella moda, soccorso pubblico per il marchio Corneliani. Salvi 500 posti di lavoro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo 40 giorni di lotta fuori dai cancelli dell’azienda, in piazza, ma anche sui tavoli istituzionali dove si prendono le decisioni importanti, i quasi 500 lavoratori della Corneliani Srl, noto marchio di moda che produce capi d’abbigliamento con punti vendita e show room in tutto il mondo la cui maggioranza appartiene al Fondo Investcorp, possono tirare un sospiro di sollievo. nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che tutti aspettavano e che sblocca la crisi in cui era piombata l’azienda bloccando di fatto la produzione per crisi di liquidità e facendo pendere su lavoratrici e lavoratori la spada di Damocle dei licenziamenti. Il FONDO PER I MARCHI STORICI – Il Mise ha deciso di entrare con 10 milioni di euro nel capitale aziendale utilizzando per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Su #Autostrade tanto rumore per nulla. Anzi, molto peggio, rumore a spese degli italiani. Non solo non si sono riti… - gaiatortora : Entra lo Stato in Autostrade. Ma lo Stato siamo noi. Dunque come per Alitalia continueremo a pagare noi? Gira che ti rigira.. - fattoquotidiano : Autostrade, ‘i Benetton hanno accettato le condizioni del governo’. Lo Stato entra in Aspi, la famiglia sotto il 10% - clikservernet : Lo Stato entra nella moda, soccorso pubblico per il marchio Corneliani. Salvi 500 posti di lavoro - Noovyis : (Lo Stato entra nella moda, soccorso pubblico per il marchio Corneliani. Salvi 500 posti di lavoro) Playhitmusic - -