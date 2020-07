Lo schifo della sinistra contro sua figlia. "Pur di attaccarmi...": Ceccardi, inquietante denuncia a Libero (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le dita si muovono sicure sui tasti del pianoforte. Sullo sfondo una tenda color sabbia. Lei, seduta allo sgabello, intona «E penso a te» di Lucio Battisti. I capelli castani tendenti al rosso le nascondono parzialmente il viso. Matteo Salvini l'ha ribattezzata la «leonessa». Per i cronisti è «la pasionaria della Lega». Susanna Ceccardi, 33 anni, europarlamentare e candidata alla presidenza della Regione Toscana, da 9 mesi è mamma di Kinzica, come la giovane che tra storia e leggenda difese Pisa dai Saraceni. «E penso a te», canticchiata nel salotto di casa, oggi è per lei. La Ceccardi, però, la dedica beffardamente a Bobo Rondelli, che definisce uno «sconosciuto cantautore comunista». Rondelli, che qualche giorno fa l'ha contestata ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : schifo della I rapper di Terni scrivono ai fan: «Non scherzate con quello schifo, fa male» Avvenire Disabilità umiliata dalla burocrazia, il caso della “seggia” di Roberto Giacomantonio

Funziona così: se sei in carrozzina, hai diritto alla sostituzione della stessa ogni 6 anni ma nell’arco di ... anche quelle più belle fanno comunque schifo. Se ci sei sopra è perché qualcosa nella ...

Cartello anonimo offende i dipendenti postali

"Rappresentate il motivo per cui l’Italia fa schifo. Abbiate più rispetto per i clienti. Scansafatiche" con il punto esclamativo. E’ il cartello che i dipendenti delle Poste di Massarosa hanno trovato ...

