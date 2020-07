Livorno: arrestato spacciatore tunisino, aveva venduto ecstasy a ragazza trovata morta in discoteca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo spacciatore è accusato di aver venduto ecstasy a Erika Lucchesi, la 19enne livornese trovata morta il 20 ottobre scorso in una discoteca di Sovigliana (Firenze). Si tratta di un 28enne, di origine tunisina che ora si trova in carcere a Livorno Leggi su firenzepost

LIVORNO – È stato arrestato dai carabinieri di Livorno e Firenze lo spacciatore accusato di aver venduto ecstasy a Erika Lucchesi, la 19enne livornese trovata morta il 20 ottobre scorso in una ...

