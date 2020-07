Liverpool, Klopp: «La premiazione? Sarà come il giorno di Natale» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto prima del match con il Chelsea. Ecco le sue parole alla vigilia della sfida Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto prima del match con il Chelsea. Ecco le sue parole: «Cosa proverò durante la premiazione? Ovviamente non lo so ancora, ma ho cercato di prepararmi a questo momento. Per me è davvero difficile pensare che questa sera saremo premiati e che allo stesso tempo c’è una sfida da affrontare. Sarò di buonumore, sicuramente. Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su questo trofeo che tutti stavano aspettando da tanto tempo. Ricevere il trofeo dopo essere diventati campioni ormai da tempo? Sarà un ... Leggi su calcionews24

