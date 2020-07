Liverpool, Klopp e la consegna ufficiale del trofeo della Premier League: “Sarà come Natale. Non vedo l’ora di toccarlo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il sogno diventa realtà. Oggi, al termine della sfida di Premier League contro il Chelsea, il Liverpool riceverà ufficialmente il trofeo dedicato ai Campioni d'Inghilterra e capitan Jordan Henderson alzerà al cielo il premio atteso per 30 anni. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha provato a immaginare le emozioni di quello che sarà un momento storico e parlando ai canali ufficiali del club ha espresso tutta la sua gioia e ansia positiva per questa sera...Klopp: "Sarà un po' come Natale..."caption id="attachment 376335" align="alignnone" width="559" Klopp (getty images)/caption "Cosa proverò durante la premiazione? Ovviamente non lo so ancora, ma ho cercato di prepararmi a ... Leggi su itasportpress

DiDjorkaeff : @IononDevo @Matteo_003 @NicoSpinelli8 @heyjude_90 @GiorgioDePaolis @Light1908 @mckillbill @Danyeleg3 @GiorgioPasta… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: LIVERPOOL - Klopp: 'Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su quest… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: LIVERPOOL - Klopp: 'Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su quest… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: LIVERPOOL - Klopp: 'Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su quest… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita, sarà fantastico mettere finalmente le mani su questo… -