Livelli di istruzione, Istat: italiani tra ultimi in Europa (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – In Italia, nel 2019, la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso almeno di un diploma, è pari a 62,2% (+0,5 punti rispetto al 2018), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (78,7% nell’Ue28) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito. Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all’Italia. E’ quanto rileva l’Istat nel report “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2019”. Non meno ampio – prosegue l’Istituto di Statistica – il divario rispetto alla quota di popolazione di 25-64enni con un titolo di studio terziario: in Italia, si tratta del 19,6%, contro un valore medio europeo pari a un terzo (33,2%). Anche la ... Leggi su quifinanza

francescoseghez : Per decidere come spendere le risorse del #NextGenerationEU si dovrebbe partire da questo report appena diffuso da… - SilviaRigano : RT @francescoseghez: Per decidere come spendere le risorse del #NextGenerationEU si dovrebbe partire da questo report appena diffuso da @is… - collecasati : RT @francescoseghez: Per decidere come spendere le risorse del #NextGenerationEU si dovrebbe partire da questo report appena diffuso da @is… - TeresaRughi63 : RT @eTwinning_Ita: Una delle ambizioni del nuovo programma #Erasmus è quella di fornire #mobilità accessibili a #studenti, educatori e altr… - AGarnero : RT @francescoseghez: Per decidere come spendere le risorse del #NextGenerationEU si dovrebbe partire da questo report appena diffuso da @is… -