Lippi-Italia, ritorno possibile in Nazionale: il nuovo ruolo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marcello Lippi può tornare a lavorare per la Nazionale Italiana. L'ex ct campione del mondo nel 2006 con l'Italia sarebbe prossimo all'accettare un ruolo da direttore tecnico della Nazionale azzurra. Stando a quanto riporta calciomercato.com che cita il Corriere dello Sport, per Lippi sarebbe pronto un nuovo ruolo in azzurro e prossimamente ci sarà l'incontro decisivo con il presidente della Figc Gravina per chiarire ogni dettaglio.Lippi ritorna in Nazionalecaption id="attachment 890763" align="alignnone" width="609" Italia (getty images)/captionPer l'ex ct è pronto un ruolo da direttore tecnico della Nazionale. ... Leggi su itasportpress

