Lippi direttore tecnico dell’Italia? Oggi incontro decisivo con Gravina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marcello Lippi potrebbe tornare a lavorare in Nazionale: l’ex ct potrebbe rivestire la carica di direttore tecnico Secondo Il Corriere dello Sport Marcello Lippi potrebbe tornare presto a lavorare con la Nazionale. Per l’ex ct Campione del Mondo 2006 è pronto un ruolo da direttore tecnico e Oggi a Roma incontrerà Gabriele Gravina. Secondo il quotidiano romano Lippi ha rifiutato il posto da presidente dell’Assoallenatori occupato da Ulivieri. Resta soltanto da chiarire il rapporto con il ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marcello Lippi può tornare a lavorare per gli Azzurri. Per l'ex ct è pronto un ruolo da direttore tecnico della nazionali. Secondo il Corriere dello Sport, oggi a Roma è previsto un incontro con il ...Sale a bordo anche Minichino. O meglio, risale. Viareggio riabbraccia uno dei suoi figli calcistici degli ultimi anni. Dopo Carpita e Mattei ecco che torna in bianconero un altro pupillo del posto, am ...