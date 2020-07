L’ipocrisia della Francia: attacca la Cina ma apre al 5G di Huawei (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Francia non metterà al bando Huawei dalla corsa al 5G. Almeno per il momento, Parigi non intende seguire la strada intrapresa da Londra, dove Boris Johnson ha innalzato un muro invalicabile per resistere all’abbraccio dei cinesi. La giravolta effettuata da Bojo ha sancito definitivamente, e forse in modo irrimediabile, la fine dell’età dell’oro delle … L’ipocrisia della Francia: attacca la Cina ma apre al 5G di Huawei InsideOver. Leggi su it.insideover

