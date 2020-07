L’infermiera positiva al Coronavirus e l’allarme all’ospedale di Pozzuoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un’infermiera da pochi mesi in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2. Secondo le ricostruzioni lo ha contratto dopo un contatto avuto all’alba del 15 luglio con un anziano proveniente da Mondragone: l’uomo, giunto al pre-triage con ebbre e tosse, era stato sottoposto al tampone che poco dopo aveva dato esito positivo facendo scattare per lui il trasferimento al Cotugno. L’infermiera positiva al Coronavirus e l’allarme all’ospedale di Pozzuoli Il Mattino segnala che la donna ha visto comparire i primi sintomi tre giorni fa, durante la notte tra domenica e lunedì, mentre la donna era in ... Leggi su nextquotidiano

