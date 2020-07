Linea web veloce, ok da Arquino. Nessuna spesa per il municipio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anche Arquino ora ha una Linea veloce. Quello di eliminare il digital divide, dotando la città e le frazioni di una connessione wireless veloce, è un impegno che l'Amministrazione comunale di Sondrio ... Leggi su ilgiorno

