L’indiscrezione: da Giampaolo a Liverani, il ballo delle panchine (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Juric ha deciso di legarsi all’Hellas fino al 2023, con tanti saluti a chi lo aveva già mandato con certezza alla Fiorentina. Per la verità alla Fiorentina hanno attribuito con certezza diversi allenatori, bisogna aspettare che Commisso decida ufficialmente di congedarsi da Iachini, poi scatterà il gran ballo. E nella lista c’è anche Marco Giampaolo, come già raccontato, che ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2021 e che era stato sondato dal Torino. Aggiornamento su Liverani: vi confermiamo il forte appezzamento di Giulini e del Cagliari, lo stesso Cagliari che aveva sondato prima Juric e poi Daniele De Rossi. Se il Lecce dovesse salvarsi, Liverani potrebbe anche prolungare e restare. In caso di malaugurata retrocessione, sarebbe libero di andare considerati ... Leggi su alfredopedulla

