Licenziamenti: sapevi che questi sono vietati fino al 17 agosto? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo le misure previste dal Decreto Rilancio, alcuni Licenziamenti sono praticamente vietati almeno fino al 17 agosto 2020, ecco quali “Sei licenziato” (Fonte foto: Pixabay)All’interno del Decreto Rilancio, previsto un blocco dei Licenziamenti atto ad aiutare i lavoratori appunto. Ci sono alcuni Licenziamenti espressamente vietati fino al 17 agosto 2020. Scopriamo quali e quali invece, sono assolutamente consentiti. L’art. 46 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 all’interno del Decreto Cura Italia, prevedeva dalla data di uscita e per sessanta giorni da quel momento, il totale blocco della possibilità di compiere alcuni tipi di ... Leggi su chenews

CheNews.it

Per l’Italia le previsioni economiche difficilmente potrebbero essere più drammatiche: secondo il Fondo monetario internazionale, nel 2020 il prodotto interno lordo cederà il 12,8%. Con la Spagna, sar ...L’emergenza Covid non è finita: un nuovo provvedimento, il decreto agosto, potrebbe riprendere e prolungare alcune misure contenute nel Cura Italia prima e nel decreto rilancio poi. Ci riferiamo, in p ...