L’Europa è forte, ma non ha futuro senza rafforzare la Commissione (Di mercoledì 22 luglio 2020) La lunga maratona del consiglio europeo si è conclusa con la vittoria di tutti. L’asse Franco tedesco ha dimostrato ancora una volta di avere la capacità politica di contenere spinte disgregative della Unione presenti in quasi tutti gli Stati membri. Inoltre la vittoria di tutti è stata consentita d Leggi su ilfoglio

PaoloGentiloni : Il vertice infinito è finito con un’intesa. #NextGenerationEU è la più importante decisione economica dall’introduz… - c_appendino : A tarda notte, dopo una trattativa estenuante, si è trovato l'accordo in Europa per il #RecoveryFund da cui l'Itali… - nzingaretti : L'Europa c'è ed è più forte e vicina alle persone. Un'Europa popolare. Grande battaglia del Governo Conte e vittori… - Angela23763271 : RT @Deputatipd: Wilders, nazionalista olandese, amico di Salvini, offende l'Italia. Avevano scommesso sul fallimento dell’Europa e ora i so… - PalmaAgosta : RT @guerini_lorenzo: È una bellissima giornata per chi ha sempre creduto nell’Europa senza mai arrendersi, ma lottando perché cambiasse. L’… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa forte Recovery Fund, c’è l’accordo. Michel: l’Europa è più forte. Merkel e Macron placano i «frugali» Corriere della Sera