L’esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’esame del sangue che individua il tumore 4 anni prima che si manifesti Qualche tempo fa sarebbe sembrato decisamente irrealistico, ma oggi uno studio rivela che attraverso l’esame del sangue è possibile scoprire il tumore con quattro anni di anticipo rispetto a quando normalmente si manifesta. Ciò può avvenire grazie a un nuovo test sperimentale, chiamato PanSeer, di cui parla una ricerca pubblicata su Nature Communications, coordinata dall’università della California di San Diego e condotta insieme a diversi atenei cinesi. In questo modo, per cinque dei tumori più comuni e difficili da trattare, il paziente ottiene un enorme vantaggio: la possibilità di diagnosticare la ... Leggi su tpi

