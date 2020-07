L’Emilia porta male a De Laurentiis, il suo Bari perde la B contro la Reggiana (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Reggiana-Bari 1-0, la Reggiana va in serie B. Per il Bari di De Laurentiis un altro anno di Serie C. Serata storta d’estate per il patron azzurro. Aurelione ha visto sgretolarsi il sogno promozione del Bari nella finale playoff contro la Reggiana. Mentre Giua si divertiva ad arbitrare tra tuffi da beach volley, falsando forse un’amichevole estiva, i galletti recriminavano per un goal annullato e sembrato regolare di Antenucci, il Bari perde e resta in C. La Reggio Audace (così rinominata dopo il fallimento) ritorna in B dopo ventuno anni grazie al gol di Kargbo e chissà cosa avrà pensato Carletto Ancelotti che con gli emiliani aveva ottenuto la prima panchina da allenatore. Una brutta ... Leggi su ilnapolista

