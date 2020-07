Lele Mora e le cene ad Arcore da Silvio Berlusconi: “Qual era la sua mania. E ciò che non ha mai osato chiedermi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) cene “tricolori”, ma senza “cortigiani perché il re la notte si ritrovava da solo con i suoi soldi”. Lele Mora torna a raccontare le notti di Arcore in compagnia di Silvio Berlusconi. In un’intervista ad Italia Oggi, l’ex agente dei vip ha rievocato diversi momenti passati in compagnia dell’ex premier. Intanto dopo aver scontato la pena giudiziaria (6 anni e 1 mese) in affidamento alla comunità Exodus di Don Mazzi, Mora ha dichiarato: “Sto mettendo in piedi un centro di ippoterapia per bimbi Down. Fare del bene è l’unica cosa che mi riempie di gioia”. Su Berlusconi invece ha rivelato che “aveva la mania delle cene tricolori. ... Leggi su ilfattoquotidiano

