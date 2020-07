Legion Phone Duel: ecco il nuovo smartphone da gaming di Lenovo (Di mercoledì 22 luglio 2020) by Hynerd.it Lenovo ha da poco annunciato il nuovo Legion Phone Duel, un nuovo, potente smartPhone a ricarica rapida con 5G sub-6 per una migliore copertura e velocità testate fino a 2,52 Gb/s. Legion Phone Duel stato creato appositamente per i gamer in movimento che cercano alte prestazioni e preferiscono il comfort e i vantaggi derivanti dal giocare sempre in modalità orizzontale. Il Legion Phone Duel consente di scegliere la modalità di visualizzazione preferita, anche quando si inviamo mail o si è … su: Legion Phone Duel: ecco il nuovo ... Leggi su hynerd

