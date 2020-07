Legge elettorale, l’ira del Nazareno: si vada avanti, i patti si rispettano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arriva un colpo di freno sulla Legge elettorale e Nicola Zingaretti stavolta si infuria davvero. Così ieri pomeriggio il gruppo Pd della camera fa sapere di aver chiesto di riconvocare l’ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali per cambiare la decisione presa e andare avanti. Ma avanti per dove è tutto da vedere. Sulla riforma – necessaria per raddrizzare le inemendabili storture della rappresentanza che provocherà il taglio dei parlamenti – la questione si ingarbuglia. Dall’accordo di maggioranza sul testo … Continua L'articolo Legge elettorale, l’ira del Nazareno: si vada avanti, i patti si rispettano proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

lucianonobili : Per @ItaliaViva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi vogliamo un sistema mag… - marcodimaio : Scuole, cantieri, lavoro: queste sono le nostre priorità. Non la legge elettorale. - FidanzaCarlo : Mentre gli #italiani sono in difficoltà, la priorità del #governo è approvare una nuova legge elettorale. Un… - Paolo58380532 : RT @GiorgiaMeloni: Mentre gli italiani sono in difficoltà, la priorità per M55-PD è approvare una legge elettorale proporzionale pura che r… - lawetorder : RT @bravimabasta: Lo dico sottovoce: sicuramente lo fa per motivi che mi sfuggono, ma sulla legge elettorale maggioritaria ha ragione Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Il leader della Lega risponde al pressing di Zingaretti e dei 5Stelle sulla modifica urgente sul testo della legge elettorale la Repubblica Il pasticcio della legge elettorale: il veto di Iv blocca la maggioranza

Sulla legge elettorale Matteo Salvini frena Nicola Zingaretti: «Io sono pronto solo se si vota la settimana dopo, ma non è questa la priorità del Paese». Intanto, radio Montecitorio registra un’altra ...

Elezioni amministrative in provincia di Rieti, convocati i comizi elettorali

Si rende noto che con provvedimento del 20 luglio 2020 sono stati convocati i Comizi Elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali, previsti domenica 20 settembr ...

Sulla legge elettorale Matteo Salvini frena Nicola Zingaretti: «Io sono pronto solo se si vota la settimana dopo, ma non è questa la priorità del Paese». Intanto, radio Montecitorio registra un’altra ...Si rende noto che con provvedimento del 20 luglio 2020 sono stati convocati i Comizi Elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali, previsti domenica 20 settembr ...