Lecce, Liverani: “Non siamo padroni del nostro destino, ma non voglio rimpianti” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Brescia, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="300" Liverani Lecce (getty images)/captionQueste le sue parole: "In questo momento non siamo padroni del nostro destino, ma non dobbiamo avere rimpianti, nel caso in cui gli altri non dovessero fare risultato. I ragazzi hanno fatto una stagione di sofferenza e di qualità, nel primo tempo abbiamo giocato bene, iniziando l’azione sempre dal portiere, giocando in verticale con personalità e qualità. Il lockdown è stato devastante per noi e ... Leggi su itasportpress

