Lecce – Brescia – Ultima chance salvezza – Com’è finita all’andata (Di mercoledì 22 luglio 2020) In programma per la 35^ giornata di serie A c’è lo scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Brescia. Nonostante il Brescia si trovi a nove punti dal quartultimo posto, tutto è ancora aperto a quattro giornate dalla fine e ciò vale anche per il Lecce che vuole mettere pressione al Genoa che affronterà il derby della Lanterna. Sarà una gara apertissima in quanto entrambe le squadre vorranno vincere per evitare il pareggio che servirebbe solo al Genoa che allungherebbe sulle due rivali. I punti che dividono Lecce e Brescia sono sei e la squadra di Liverani ha più probabilità di restare in Serie A ma il Brescia di mister Lopez lotterà fino all’ultimo per mantenere la squadra nella ... Leggi su giornal

umar_woto : @SiaranBolaLive lecce vs brescia, sampdoria vs genoa - RISEfmNEWS : 2019/20 #SerieA fixtures tonight sees: Parma v Napoli Stadio Ennio Tardini 19:30 Lecce v Brescia Stadio Comunal… - carmen_tommasi : #Lecce-#Brescia: le #probabili #formazioni, #Liverani senza #Petriccione e con nuovi acciaccati… - Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieA: #Lecce e #Brescia a confronto per non retrocedere, l’1 si gioca a 1,80 su #BetFlag - calciodangolo_ : Sfida salvezza con #LecceBrescia. Dove vedere la partita della 35^ giornata di #SerieA -