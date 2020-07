Lecce-Brescia, Liverani: “Il lockdown ha cambiato le regole di questo sport” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il lockdown per noi è stato devastante, giocare ogni tre giorni ha cambiato le regole di questo sport e le squadre che hanno rose corte, come la nostra, hanno visto uscire queste problematiche. Sono costretto a risparmiare, quando possibile, Lapadula e Falco che non stanno benissimo, se loro non ci avessero messo il cuore oggi avremmo fatto fatica ad arrivare a undici calciatori in campo”. Questa l’analisi di Fabio Liverani al termine di Lecce-Brescia, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 con i salentini che hanno vinto per 3-1 ma rimangono a quattro punti dal Genoa a tre giornate dalla fine. “Dobbiamo continuare così, sarebbe peggio avere rimorsi – ha proseguito parlando a caldo ... Leggi su sportface

