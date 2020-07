Lecce-Brescia, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 22 luglio 2020) Al “Via del Mare”, Lecce-Brescia si affrontano per la trentacinquesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match: fischio d’inizio previsto alle 21:45 Scontro salvezza ad alta tensione al Via del Mare dove si affrontano Lecce-Brescia per la trentatreesima giornata di campionato. I salentini – dopo il ko contro il Genoa – necessitano di tre punti per mantenere viva la speranza di giocarsi tutto nelle ultime 3 partite per non cadere in B dopo appena una stagione. Percorso più complicato per il Brescia di Diego Lopez: i punti di distacco dal Genoa sono 9 (uno in più considerando gli scontri diretti a sfavore) ed oggi anche la vittoria potrebbe non bastare, qualora dovesse vincere anche ... Leggi su zon

YouWantBonus : RT @YouWantBonus: Betwinner ?? - Vitooo1897 : RT @SandroSca: Differenza Rigori a favore/contro Lazio +9 Inter +7 Genoa +6 Samp +4 Ata +3 Juve +2 Fiore +1 Lecce +1 Milan +1 Roma = Toro… - sportface2016 : #LecceBrescia, l'elenco dei convocati di Liverani - LecceSette : Lecce-Brescia, Liverani ne convoca 23: l’elenco - SalentoSport : #LECCE – Anche col #Brescia con gli uomini contatissimi: i #convocati di mister Liverani -