Lecce-Brescia, i convocati di Liverani: assente Babacar (Di mercoledì 22 luglio 2020) v Sono ventitré i convocati di Fabio Liverani per il match che il suo Lecce disputerà contro il Brescia mercoledì sera alle ore 21.45. Per l’ultima spiaggia salvezza dei salentini, non ci sarà Babacar ancora alle prese con un infortunio. Ecco di seguito l’elenco completo dei convocati: Radicchio, Vera, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Lapadula, Falco, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Saponara, Gabriel, Vigorito, Rispoli, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Barak, Tachtsidis. Leggi su sportface

