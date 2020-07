League of Legends accoglie il grande evento Fiore Spirituale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games annuncia l'arrivo di Fiore Spirituale, un nuovo evento che sarà disponibile all'interno di tre giochi, Valorant escluso: League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Il festival ha inizio oggi e terminerà il 22 agosto: al suo interno saranno presenti diverse feature, tra cui il ritorno di una modalità (Blitz al Nexus), un nuovo arco narrativo chiamato Legami Spirituali e nuovi oggetti per tutti e tre i giochi.L'ispirazione iniziale per Fiore Spirituale è venuta dall'idea di prendere il folklore Spirituale e applicarlo a LoL, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un nuovo modo di interagire con i loro campioni preferiti come se fossero personaggi ... Leggi su eurogamer

