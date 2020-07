Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spal-Roma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Spal e Roma scenderanno in campo questa sera al Mazza alle ore 20,45. La Spal è già retrocessa aritmeticamente con quattro giornate d’anticipo. La Roma continua a cullare sogni europei. Per la sfida odierna, Di Biagio non potrà contare su Valoti, Castro e Floccari e dovrà reinventarsi la formazione titolare. Cerri affiancherà Petagna mentre Murgia potrebbe scalzare D’Alessandro sulla corsia sinistra. Strefezza agirà largo a destra. Fonseca potrebbe far rifiatare Dzeko. Alle Spalle di Kalinic pronti sulla trequarti Pastore e Perez. Zappacosta e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo mentre al centro agiranno Cristante e Veretout. Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Tunjov; ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : VIDEO – Inter-Fiorentina, ultimissime sulle probabili formazioni: turnover e fuori Lautaro - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli) Playhitmusic - - infoitsport : VIDEO – Inter-Fiorentina, ultimissime sulle probabili formazioni: turnover e fuori Lautaro - ACCAsoftware : Hai perso il webinar #SuperBonus110% live con approfondimenti sulle ultimissime novità della legge Rilancio e quest… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina alfredopedulla.com Coronavirus: un nuovo contagio nel Nuorese

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra ... guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri tre guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.380 casi positivi ...

S. Teresa. Aiuole e illuminazione, riqualificato l’ingresso nord

Così il sindaco Danilo Lo Giudice ha commentato il completamento degli interventi di riqualificazione dell’ingresso nord della cittadina jonica, sulla Statale 114. Il primo cittadino ha illustrato i ...

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registra ... guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri tre guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.380 casi positivi ...Così il sindaco Danilo Lo Giudice ha commentato il completamento degli interventi di riqualificazione dell’ingresso nord della cittadina jonica, sulla Statale 114. Il primo cittadino ha illustrato i ...