Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa sera alle ore 19,30 andrà in scena allo Stadio Ennio Tardini di Parma la sfida tra i ducali e il Napoli. Il tecnico D’Aversa dovrà rinunciare ad Hernani, oltre a Kucka, Gagliolo, Scozzarella e Cornelius. Rino Gattuso non ha convocato Ospina, alle prese con alcune noie fisiche. I crociati si schiereranno con il 4-3-3 con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella davanti a Sepe. In cabina di regia c’è Brugman mentre ai suoi lati agiranno Grassi e Kurtic. In attacco Kulusevski e Gervinho giocheranno alle spalle di Inglese. Gattuso porterà il Napoli in campo con il consueto 4-3-3 con Meret tra i pali. Linea difensiva a quattro, formata dal rientrante Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo chance dal 1’ per Allan mentre Fabian Ruiz sarà l’altra ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Napoli) Playhitmusic - - infoitsport : VIDEO – Inter-Fiorentina, ultimissime sulle probabili formazioni: turnover e fuori Lautaro - ACCAsoftware : Hai perso il webinar #SuperBonus110% live con approfondimenti sulle ultimissime novità della legge Rilancio e quest… - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Fiorentina alfredopedulla.com METEO ESPLOSIVO, nubifragi e grandine grossa. Il peggio sta per arrivare

Sta cedendo l’anticiclone sul Nord Italia, quale conseguenza del pressing derivante ... con parziale contributo africano, degli ultimi giorni. Le alte temperature e l’afa costituiscono la fonte ...

Lecce, perché non provarci? Liverani: “contro il Brescia solo 3 punti”

Alla vigilia della gara contro il Brescia Liverani carica i suoi: “è la partita che ci permetterà di capire se possiamo ancora sognare oppure no. Serve soltanto la vittoria”. Sarebbe potuta (e dovuta) ...

Sta cedendo l’anticiclone sul Nord Italia, quale conseguenza del pressing derivante ... con parziale contributo africano, degli ultimi giorni. Le alte temperature e l’afa costituiscono la fonte ...Alla vigilia della gara contro il Brescia Liverani carica i suoi: “è la partita che ci permetterà di capire se possiamo ancora sognare oppure no. Serve soltanto la vittoria”. Sarebbe potuta (e dovuta) ...