“Le streghe di Benevento ed il Gobbo di Peretola”, esposizione permanente al Museo del Sannio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le opere del ciclo “Le streghe di Benevento ed il Gobbo di Peretola” di proprietà di Strega Alberti Benevento saranno esposte permanentemente nella Sala “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio nel capoluogo sannita, grazie ad un accordo con la Provincia di Benevento. L’inaugurazione dell’esposizione si terrà il giorno 31 luglio 2020 alle ore 11.00 presso il Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti. Interverranno il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il Presidente di Strega Alberti Benevento SpA, Giuseppe D’Avino, e la Responsabile della gestione Museale ... Leggi su anteprima24

domdgo : @charmarting La maggior parte di questi soggetti non hanno una sorella o non hanno mai avuto una ragazza stabile e… - Roberto65078700 : @tinapica88 A parte che la bellezza non è solo esteriore e po donna abbondante bellezza costante. Le magre tutte agre, pigre e streghe.?? - Nerowolf123 : @domenicomarock @IlContiAndrea Sfera 'comejepare' ha partecipato ad un evento privato dove evidentemente le poche p… - VM0use : - in sostanza: questa caccia alle streghe mi pare un tantino inutile, cerchiamo di imparare a distinguere le cose d… - Dan_Libertario : @DarioBallini 1 - Ma che cazzo? 2 - MA CHE CAZZO??? 3 - W le streghe! -

Ultime Notizie dalla rete : “Le streghe Morte Pau Donés, il ricordo di Jovanotti Affaritaliani.it