Le rivelazioni di Becka Paulson di Stephen King si fa serie TV: i primi dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno dei racconti di Stephen King sta per incarnarsi in una serie TV, come già avvenuto in passato per altre opere che portano la firma del re del terrore. Ci riferiamo a Le rivelazioni di Becka Paulson, a quanto pare protagonista di un adattamento per il piccolo schermo nella laboriose fucine di casa The CW. La notizia arriva dalle pagine di Deadline - via ComicBook -, che nelle ultime ore dà per certo uno show seriale dal titolo provvisorio Revelations, basato per l'appunto sul celebre romanzo di King. Da quello che sappiamo, la sceneggiatura dell'episodio pilota di Revelations sarà scritta da Maisie Culve, già tra gli autori dello show L'uomo di casa. La trama della serie di The CW ispirata a Le ... Leggi su optimagazine

