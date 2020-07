Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle 68 pagine delle conclusioni del Consiglio europeo, il paragrafo ha la numerazione ?A19?. È uno dei punti-chiave dell?accordo, perché delinea i criteri con i... Leggi su ilmattino

FMCastaldo : #Rutte dimentica che l'#Olanda è un paradiso fiscale di fatto, che danneggia il gettito di molti Paesi membri come… - sandrocavazzana : RT @estensecom: Il tunnel posizionato all’esterno della Cmv di #Cento per la #sanificazione degli automezzi. L'azienda Barbieri ha già coll… - EnzoPapaios : RT @EnzoPapaios: Il Messaggero: Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti. - EnzoPapaios : Il Messaggero: Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti. - SmorfiaDigitale : Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti -

Ultime Notizie dalla rete : richieste della

Il Messaggero

Antonio Conte, allenatore dell’Inter e prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro i viola. Questo il suo pensiero proprio sulla Fiorentina riporta ...e che richiede provvedimenti. A farsi portavoce del disagio sono il consigliere regionale, Fabio Bergamini, e la deputata comacchiese, Maura Tomasi: entrambi della Lega. In questi giorni, hanno ...