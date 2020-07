Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle 68 pagine delle conclusioni del Consiglio europeo, il paragrafo ha la numerazione ?A19?. È uno dei punti-chiave dell?accordo, perché delinea i criteri con i... Leggi su ilmessaggero

FMCastaldo : #Rutte dimentica che l'#Olanda è un paradiso fiscale di fatto, che danneggia il gettito di molti Paesi membri come… - MNdatv : RT @ArturoP66023286: Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti - ComunePisa : #Pisa Politiche sociali, già pervenute 125 domande per il #BonusAnziani #GiannaGambaccini: «Il numero delle richi… - souIflower : la faccia tosta della jype di far finta di niente quando sono due settimane che hanno un led truck davanti alla lor… - GiovanniRoi : Le richieste della Ue all'Italia: basta sconti fiscali e prepensionamenti. Questo dimostra alla Ue che bisogna aver… -

Ultime Notizie dalla rete : richieste della

Il Messaggero

Per farvi capire la portata dei numeri, queste cifre corrispondono a un totale del 17% del pil, come se l’Italia avesse “strappato” a Bruxelles oltre 300 miliardi, di cui 184 in sovvenzioni. Dunque, s ...La conferma dell'arrivo della Zack Snyder's Justice League ha scoperchiato un vaso di pandora di possibilità anche per altri film che non sono arrivati in sala nelle modalità volute dal regista o nell ...