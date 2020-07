“Le mascherine? D’estate fanno male. E l’allarmismo porta alla rovina”. Il virologo Tarro contro il governo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Non c’è solo Zangrillo impegnato sul fronte dei «cattivi» – cattivi secondo la stampa mainstream – che indicano da ormai due mesi la fine dell’emergenza sanitaria. C’è anche, ad esempio, il virologo Giulio Tarro, secondo il quale non dobbiamo temere la seconda ondata «perché non ci sarà». Tarro, spesso contraltare di Burioni nel corso di vari talk show televisivi, smonta in un’intervista a Libero l’allarmismo sull’epidemia ancora palpabilmente emanato dalle comunicazioni istituzionali.. «Altri Paesi già sono in fase inoltrata con riaperture significative. Noi, invece, proibiamo ancora troppe cose. Stanno davvero esagerando al governo. Continuando così porteranno in ... Leggi su ilprimatonazionale

