Le dive di Hollywood si fanno la loro squadra di calcio (e poi ne faranno un film) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Kara Nortman è una venture capitalist, e ha ricevuto un sms da Natalie Portman: “Portiamo una squadra di calcio a Los Angeles”. Detto fatto. Ieri la National Women’s Soccer League ha annunciato che si espanderà a Los Angeles nel 2022, con una squadra finanziata da un gruppo che comprende non solo Nortman e Portman, ma anche la stella del tennis Serena Williams e suo marito, l’imprenditore hi-tech Alexis Ohanian, la consulente per i media Julie Uhrman e diverse donne di colore, tra cui le attrici Uzo Aduba, Eva Longoria e America Ferrera, la conduttrice di talk-show Lilly Singh, e Jennifer Garner. Ma anche le campionesse del Mondo Mia Hamm, Julie Foudy e Abby Wambach. Il gruppo si definisce “Angel City”. E sta in sostanza mettendo su una squadra femminile ... Leggi su ilnapolista

