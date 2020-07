Le 150 mila balle di Salvini su quota 100 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Matteo Salvini è un argomento formidabile per spiegare perché le condizionalità nei finanziamenti europei siano necessarie per gli altri stati membri che contribuiscono al bilancio comune e, soprattutto, utili per noi. Se l’Italia avesse seguito le raccomandazioni europee – quelle che ora saranno vi Leggi su ilfoglio

_Carabinieri_ : #Carabinieri ROS disarticolano sodalizio criminale dedito al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti.… - ricpuglisi : Salvini e le balle sui prepensionamenti di #Quota100: una delle pagine più tristi e vomitevoli della politica E de… - tasafula : RT @ricpuglisi: Salvini e le balle sui prepensionamenti di #Quota100: una delle pagine più tristi e vomitevoli della politica E del giorna… - ito_misuku : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - CaroPierpaolo : RT @ricpuglisi: Salvini e le balle sui prepensionamenti di #Quota100: una delle pagine più tristi e vomitevoli della politica E del giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : 150 mila Le 150 mila balle di Salvini su quota 100 Il Foglio Le 150 mila balle di Salvini su quota 100

Matteo Salvini è un argomento formidabile per spiegare perché le condizionalità nei finanziamenti europei siano necessarie per gli altri stati membri che contribuiscono al bilancio comune e, soprattut ...

Iacopo Melio, neo candidato Pd: "Mi batterò per i diritti di tutti"

"Mi sono detto che era arrivato il momento. Che era l'ora di portare le mie battaglie dove si decide, dove si fanno le leggi. E non intendo solo i diritti dei disabili, io voglio battermi per i diritt ...

Matteo Salvini è un argomento formidabile per spiegare perché le condizionalità nei finanziamenti europei siano necessarie per gli altri stati membri che contribuiscono al bilancio comune e, soprattut ..."Mi sono detto che era arrivato il momento. Che era l'ora di portare le mie battaglie dove si decide, dove si fanno le leggi. E non intendo solo i diritti dei disabili, io voglio battermi per i diritt ...