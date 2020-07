Lazio, rinnovo vicino per Inzaghi: richieste garanzie tecniche per la prossima stagione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Simone Inzaghi ha sorpreso alla guida della Lazio, saldamente amministrata dal 2016, con risultati degni di nota ed exploit nella stagione in corso, il quale ha garantito un attesissimo accesso in Champions League al club biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito ha recentemente convocato l’allenatore italiano in questione per un summit, al fine di definire un accordo per il prolungamento del contratto: 3 milioni di euro sino al 2022 e miglioramenti sostanziali della rosa, lacunosa in più parti, considerando la permanenza dei top player. Queste sono le richiesta di Inzaghi, consapevole di aver fra le mani un organico già ben strutturato, ma altrettanto convinto che serva di più per impressionare anche in Champions. Lazio e Simone Inzaghi, un amore che ... Leggi su sportface

