Lazio-Cagliari (23 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Lazio, sconfitta ma generosa lunedì allo Stadium dalla Juve, adesso ha come unico obiettivo sigillare il quarto posto e la partecipazione alla Champions League che sarebbe matematica con una vittoria. All’Olimpico arriva il Cagliari che nonostante il pareggio contro il Sassuolo ha dimostrato di essere una squadra con poche motivazioni e poche soluzioni offensive … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Sarà Piccinini di Forlì il direttore di gara di Lazio-Cagliari. La gara Lazio-Cagliari valida per la 35esima giornata di Serie A, in programma giovedì 23 luglio 2020 alle ore 21:45 allo Stadio Olimpic ...ROMA - Rese note dalla CAN le designazioni arbitrali per le ultime due gare della 35ª giornata in programma domani, giovedì 23 luglio: alle 19.30 Udinese-Juventus (Irrati) e Lazio-Cagliari (Piccinini) ...