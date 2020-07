Lazarus utilizza un framework malware multipiattaforma in una serie di attacchi ransomware e finalizzati allo spionaggio dati (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Milano, 22 luglio 2020) - I ricercatori di Kaspersky hanno individuato una serie di attacchi che utilizzano un framework malware avanzato, denominato MATA, per colpire i sistemi operativi Windows, Linux e macOS. Il framework risulta attivo dalla primavera del 2018 ed è collegato a Lazarus, noto e prolifico gruppo APT nordcoreano. I set di strumenti dannosi utilizzati per colpire più piattaforme sono poco comuni in quanto richiedono un investimento significativo da parte dello sviluppatore. Spesso vengono impiegati nel lungo periodo,per consentire all'autore di ottenere maggiore profitto distribuendo una grande quantità di attacchi nel corso del tempo. Nei casi rilevati da Kaspersky, il framework ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Lazarus utilizza Lazarus utilizza un framework malware multipiattaforma in una serie di attacchi ransomware e finalizzati allo spionaggio dati Yahoo Finanza Lazarus utilizza un framework malware multipiattaforma in una serie di attacchi ransomware e finalizzati allo spionaggio dati

(Milano, 22 luglio 2020) - I ricercatori di Kaspersky hanno individuato una serie di attacchi che utilizzano un framework malware avanzato, denominato MATA, per colpire i sistemi operativi Windows, Li ...

Il Presidente chiede ai cittadini di unirsi a lui nella preghiera e nel digiuno per chiedere l’aiuto di Dio per sconfiggere il Covid-19

Lilongwe (Agenzia Fides) - Il presidente del Malawi Lazarus Chakwera ha esortato i suoi cittadini a unirsi a lui nel digiuno e nella preghiera contro la diffusione del coronavirus nel Paese. Il presid ...

(Milano, 22 luglio 2020) - I ricercatori di Kaspersky hanno individuato una serie di attacchi che utilizzano un framework malware avanzato, denominato MATA, per colpire i sistemi operativi Windows, Li ...Lilongwe (Agenzia Fides) - Il presidente del Malawi Lazarus Chakwera ha esortato i suoi cittadini a unirsi a lui nel digiuno e nella preghiera contro la diffusione del coronavirus nel Paese. Il presid ...